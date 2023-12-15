Андрей Аршавин посмеялся над решением Владислава Радимова снова жениться

Бывший муж Татьяны Булановой, 48-летний экс-футболист Владислав Радимов не так давно объявил о решении снова жениться. Его избранница Анастасия получила предложение руки и сердца в придачу к роскошному колечку. Только такое событие в жизни спортсмена вызвало насмешку у его коллеги Андрея Аршавина.

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Многодетный отец Андрей Аршавин отметился под публикацией Радимова про женитьбу. И посмеялся над его решением. «Тряпка», - написал экс-муж Юлии барановской и добавил эмодзи туфельку, намекая, что Радимов скоро будет под каблуком у жены.

Сам Аршавин после скандального развода в 2019 году с Алисой Казьминой так и не женился. Судя по всему, он принял решение больше не афишировать свою личную жизнь. У экс-звезды «Арсенала» четверо детей.