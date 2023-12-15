Мигель объяснил, почему отверг Викторию Дайнеко на «Фабрике звезд-5»: «Относился всегда, как к ребенку»

В недавнем интервью Яне Чуриковой певица Виктория Дайнеко вспомнила про свои чувства на «Фабрике звезд-5». Она призналась, что тогда была влюблена в Мигеля, но он не ответил ей взаимностью. Более того, по словам артистки, на нее даже ни разу не поглядел.

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Мигель ответил на признания Дайнеко. Знаменитый хореограф пояснил, что не относился к Виктории как к девушке, она была тогда слишком молода и больше воспринималась им как ребенок.

«Я к ней относился всегда, как к ребенку с самого начала, как мы с ней встретились. Мы сидели на крыльце у Игоря Игоревича на студии, когда писали гимн «Фабрики звезд» у него. Вот как-то она мне показалась ребенком. Сколько ей тогда было? 16 лет», - рассказал в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» Мишель.

Опроверг танцор свой роман с Лерикой Голубевой. Он признался, что из чувств, которые тогда им приписывали, настоящими были только дружеские.