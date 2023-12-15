Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров – про блогеров: «Красивая картинка начинает напрягать»

Ведущий шоу «Маска» на НТВ, экс-кавээнщик Вячеслав Макаров в интервью «Пятому каналу» признался, что некоторые блогеры вызывают в нем комплекс неполноценности. Шоумен принял решение от таких отписываться. Поскольку считает, что смотреть на их контент – себе дороже: это вылизанные и вычищенные, только позитивные события в жизни. То есть популярные пользователи намеренно выставляют себя лишь с одной стороны.

«В нем нет никакого смысла, а только вылизанная красивая картинка, она немножко начинает уже напрягать. И я просто поймал себя на мысли, что в меня, как в обывателя, начинает закрадываться комплекс неполноценности. А вдруг у меня все плохо?» - рассказал Макаров.

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На некоторых людей подобная картинка действует как магнит, на Макарова же, по его признанию, только отторжение. По мнению ведущего, вопросы, почему у них так, а у него иначе, он отбрасывает от себя и предпочитает не рефлексировать, а сразу отписывается.