Рената Литвинова вернулась в Россию

Актриса Рената Литвинова сообщила подписчикам в Сети, что находится на пути к маме. Свою пожилую родительницу она оставила в Москве, уехав в 2022 году из страны. Разлуку звезда переживала тяжело, но мама наотрез отказалась покидать родину. И сейчас, в канун Нового года, Литвинова вернулась в Россию.

Надолго ли Литвинова останется в России, она не сообщила. Известно, что она остановилась пока в Петербурге, куда прилетела из Дубая. Последние полтора года актриса живет в Париже, где у нее собственная квартира, проекты и спектакль с гастролями.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Во Францию Рената уезжала вместе с подругой, певицей Земфирой*. Но в этом году они сильно разругались и теперь не общаются. Что стало причиной разрыва многолетней дружбы, они не комментируют.