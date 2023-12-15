Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» замечательным

Споры о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» продолжаются. Одни требуют его запретить, другие признают едва ли не лучшим проектом года. Народный артист России Сергей Гармаш во время выступления в Госдуме на заседании комитета по культуре выразил свое отношение к нему и объяснил, зачем нужны такие проекты сегодня.

«Непростой, замечательный фильм «Слово пацана» об истории наших 90-х годов», - цитирует актера РИА Новости. – «Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи».

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Сериал «Слово пацана», напомним, снят про «казанский феномен» - бандитские группировки подростков конца 80-х годов прошлого века. Основанный на реальных событиях, проект из восьми серий нашел отклик не только у современников тех событий, но и молодежи. Режиссер Жора Крыжовников снимать второй сезон уже не планирует, хотя изначально такая задумка была.

Автор книги, по мотивам которой был снят сериал, Робер Гараев также высказался, что не сомневался в успехе сериала. По его мнению, такеи проекты сегодня необходимы, поскольку возникает общественная дискуссия.