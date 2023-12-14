Лиза Арзамасова отдала двухлетнего сына в спортивную секцию

Лиза Арзамасова уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала знаменитой благодаря сериалу «Папины дочки». В этом году актриса снялась в продолжении картины. Она почти не изменилась внешне, а вот в ее жизни поменялось многое. Артистка состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом.

У них подрастает сын Лев, которому два года. Порой пара берет его с собой на ледовые шоу. Однако сам мальчик еще не участвует в постановках отца. 14 декабря Лиза дала понять, что отдала наследника в спортивную секцию.