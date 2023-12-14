Лиза Арзамасова отдала двухлетнего сына в спортивную секцию

Лиза Арзамасова уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала знаменитой благодаря сериалу «Папины дочки». В этом году актриса снялась в продолжении картины. Она почти не изменилась внешне, а вот в ее жизни поменялось многое. Артистка состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом.
У них подрастает сын Лев, которому два года. Порой пара берет его с собой на ледовые шоу. Однако сам мальчик еще не участвует в постановках отца. 14 декабря Лиза дала понять, что отдала наследника в спортивную секцию.
В соцсети актриса выложила кадры, которые были сняты на тренировки. На них Лев висит на брусьях. при этом тренер учит его подтягиваться. Сыну Авербуха удалось поднять корпус пять раз. Арзамасова наблюдала за происходящим. Наследник супругов не показывал усталости и выполнял все команды тренера.
Поклонники восхитились тем, как он вырос. Напомним, что фигурист ранее признавался, что они с женой планируют завести еще одного ребенка. У Авербуха от прошлых отношений с Ириной Лобачевой есть сын Мартин, которому уже 19 лет. После развода он жил с отцом.