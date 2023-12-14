Мигель заявил, что помирился с Егором Дружининым после шоу «Танцы»

Мигель давно стал известной персоной. Он сначала участвовал в мюзиклах, а потом стал участником в пятой «Фабрике звезд». Потом хореограф стал наставником в шоу «Танцы» вместе с Егором Дружининым. Они уже были знакомы на тот момент и не раз вместе работали.

Но на съемках между ними появился дух соперничества. Сам Мигель признался, что первые три сезона она часто ссорились. А когда он снова победил, то Дружинин ушел из проекта и вернулся только спустя год.