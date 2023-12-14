Мигель заявил, что помирился с Егором Дружининым после шоу «Танцы»

Мигель давно стал известной персоной. Он сначала участвовал в мюзиклах, а потом стал участником в пятой «Фабрике звезд». Потом хореограф стал наставником в шоу «Танцы» вместе с Егором Дружининым. Они уже были знакомы на тот момент и не раз вместе работали.
Но на съемках между ними появился дух соперничества. Сам Мигель признался, что первые три сезона она часто ссорились. А когда он снова победил, то Дружинин ушел из проекта и вернулся только спустя год.
На этот раз Мигель дал интервью Яне Чуриковой. Он вспомнил про все яркие моменты в своей работе. Танцор заверил, что после шоу отношения с Дружининым наладились. Хотя сам заслуженный артист России заверял ранее, что коллега никогда не заводил с ним разговоров о примирении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«С проектом все закончилось. У нас сейчас абсолютно нормальные отношения. Он ко мне приходит на спектакли, общается со мной. Мы иногда переписываемся. Мне важно его мнение до сих пор как профессионала, как человека, который повлиял на меня очень сильно.
Я считаю его человеком, очень сильно повлиявшим на меня и в молодости, и в детстве. Он мне дорого, он мне ценен. Но если посадить нас опять в эту ситуацию то я его ******», – заявил он в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».