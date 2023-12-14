41-летняя Наталья Водянова показала себя без макияжа на видео

Наталья Водянова давно покорила модную индустрию. Она стала одной из самых известных в мире российских моделей. Но уже давно Наталья живет в Париже. Она состоит в браке с Антуаном Арно, который является французским успешным предпринимателем. У пары двое детей.

А также от первого мужа у звезды есть еще трое наследников. Раньше она регулярно делилась семейными кадрами и выходила в свет. Но в последние два года российская красавица держится в тени и лишь иногда посещает модные показы.