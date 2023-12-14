41-летняя Наталья Водянова показала себя без макияжа на видео

Наталья Водянова давно покорила модную индустрию. Она стала одной из самых известных в мире российских моделей. Но уже давно Наталья живет в Париже. Она состоит в браке с Антуаном Арно, который является французским успешным предпринимателем. У пары двое детей.
А также от первого мужа у звезды есть еще трое наследников. Раньше она регулярно делилась семейными кадрами и выходила в свет. Но в последние два года российская красавица держится в тени и лишь иногда посещает модные показы.
Но на этот раз Водянова снялась для Youtube-канала французского Vogue. Она не побоялась показать лицо без макияжа. Модель была в шелковом халате. Она показала, как по-утрам приводит себя в порядок. Модель сначала расчесывает волосы. Потом она увлажнила лицо.
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После этого Наталья сделала быстрый дневной макияж. Она воспользовалась консилером, бронзером, карандашом для бровей, а также накрасила глаза и губы. Все несовершенства кожи звезда скрывает с помощью тонального крема.
Поклонники были восхищены тем, как многодетная мать выглядит в 41 года. Ее осыпали комплиментами.