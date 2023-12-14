Мигель о ссорах с Дружининым на шоу «Танцы»: «У него тогда выпали последние волосы»

По словам Мигеля, для него Дружинин не чужой человек. Они много работали бок о бок. Но на шоу их ссоры были настоящие.

«Появился дух соперничества. Я понимал, что попаду с Дружининым в кадр, с Дружининым в две команды. Ага, кто из нас еще выиграет!» – отметил он.

Хореограф подчеркнул, что продюсер Слава Досмухаметов даже не знал, чем обернется такая задумка. Однако на кастинге Мигель уже слеснулся с коллегой. Тогда их выгнали и заявили, что они должны быть только на телевизионном кастинге, так как их диалоги нужно снимать на камеру. При этом Мигель еще три дня сомневался, принимать ли ему участие в шоу.

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«Как только я понял, что вывел Егора из себя, он аж покраснел. Он готов был швырнуть в меня своей папкой. Я в тот момент, когда выходил из зала, орал, матерился и кидал в него какие-то шмотки, ботинки. Это была жизнь, это было невероятно! И нас никто не останавливал! У нас действительно искренние отношения там были. Что мы друг о друге думали, мы не стеснялись говорили в лицо тогда», – поделился Мигель. «Первые три сезона были мясо с кровью. У него тогда выпали последние волосы! И у меня начали выпадать», – сказал он в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Артист отметил, что в четвертом сезоне появилась рафинированность. Хореограф пояснил, что с Татьяной Денисовой ему было скучно, так как победить ее ему было легко.

Мигель добавил, что теперь они продолжают общаться с Дружининым и часто переписываются. Но он отметил, что согласится снова снятья в шоу наподобии «Танцев» только, когда состарится.