Мигель о ссорах с Дружининым на шоу «Танцы»: «У него тогда выпали последние волосы»

Мигель. Фото: кадр из шоу «Фабрика с Яной Чуриковой»

Хореограф Мигель признался, что Егор Дружинин для него не чужой человек.

Мигель посвятил свою жизнь танцам. Он стал известным хореографом. Зрители знают его по шоу «Фабрика звезд». Уже тогда он познакомился с коллегой Егором Дружининым. Спустя годы они станут членами жюри в проекте «Танцы». По словам Мигеля, для него Егор был наставником и другом. 

Более того, сначала они на многие вещи смотрели одинаково. А когда им предложили быть судьями в одном шоу, то практически сразу возник дух соперничества. И первые три сезона между ними были ссоры. 

По словам Мигеля, для него Дружинин не чужой человек. Они много работали бок о бок. Но на шоу их ссоры были настоящие. 

«Появился дух соперничества. Я понимал, что попаду с Дружининым в кадр, с Дружининым в две команды. Ага, кто из нас еще выиграет!» – отметил он.

Хореограф подчеркнул, что продюсер Слава Досмухаметов даже не знал, чем обернется такая задумка. Однако на кастинге Мигель уже слеснулся с коллегой. Тогда их выгнали и заявили, что они должны быть только на телевизионном кастинге, так как их диалоги нужно снимать на камеру. При этом Мигель еще три дня сомневался, принимать ли ему участие в шоу. 

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«Как только я понял, что вывел Егора из себя, он аж покраснел. Он готов был швырнуть в меня своей папкой. Я в тот момент, когда выходил из зала, орал, матерился и кидал в него какие-то шмотки, ботинки. Это была жизнь, это было невероятно! И нас никто не останавливал! У нас действительно искренние отношения там были. Что мы друг о друге думали, мы не стеснялись говорили в лицо тогда», – поделился Мигель.

«Первые три сезона были мясо с кровью. У него тогда выпали последние волосы! И у меня начали выпадать», – сказал он в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой». 

Артист отметил, что в четвертом сезоне появилась рафинированность. Хореограф пояснил, что с Татьяной Денисовой ему было скучно, так как победить ее ему было легко. 

Мигель добавил, что теперь они продолжают общаться с Дружининым и часто переписываются. Но он отметил, что согласится снова снятья в шоу наподобии «Танцев» только, когда состарится.

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