Анастасия Решетова пришла на ГУМ-каток с сыном от Тимати

Тимати является знаменитым рэпером. Также ему удалось стать успешным бизнесменом. В 40 лет он не женат. Однако у артиста есть дети. От Алены Шишковой у него есть дочка Алиса. Девятилетняя девочка уже учится в школе. Также у звезды есть сын Ратмир, которому четыре года.
Мальчик живет с мамой Анастасией Решетовой. Но модель не запрещает ему общаться с папой. Тимати часто возит наследника на море. На этот раз бывшая возлюбленная рэпера решила устроить малышу прогулку по центру Москвы.
Решетова захотела впервые поставить ребенка на коньки. Они пришли на ГУМ-каток. Модель облачилась в джинсы и белый пуховик. Она впервые за долгое время позировала не в вечернем платье. Ратмир был облачен в красный пуховик, теплые штаны и черную шапку-ушанку.
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«Кабы не было зимы… никогда б не знали мы этих отмерзших рук и носов. Я понимаю, что видеть меня в виде снеговичка довольно непривычно, но все же есть этот неповторимый шарм в зимних забавах. Спасибо Ксю за то, что объединяешь людей, даря еще больше новогоднего настроения! Нам с Ратиком вчера было очень хорошо», — поделилась Анастасия.
Поклонники отметили, что сын Тимати быстро растет. Фанаты уверены, что он копия отца.
Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети Анастасии Решетовой