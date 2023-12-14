Анастасия Решетова пришла на ГУМ-каток с сыном от Тимати

Тимати является знаменитым рэпером. Также ему удалось стать успешным бизнесменом. В 40 лет он не женат. Однако у артиста есть дети. От Алены Шишковой у него есть дочка Алиса. Девятилетняя девочка уже учится в школе. Также у звезды есть сын Ратмир, которому четыре года.

Мальчик живет с мамой Анастасией Решетовой. Но модель не запрещает ему общаться с папой. Тимати часто возит наследника на море. На этот раз бывшая возлюбленная рэпера решила устроить малышу прогулку по центру Москвы.