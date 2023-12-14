Мигель признался, что Пугачева его разочаровала: «Не все с возрастом мудреют»

Мигель является хореографом и танцором. Многие также его знают по «Фабрике звезд». Ему доавелось попасть на пятый сезон, где всем руководила Алла Пугачева. Артист признавался, что не горел желанием участвовать в нем, но Примадонна заверила, что ему стоит попробовать.
У них даже был дуэт на шоу. В интервью Яне Чуриковой он признался, что артистка его поддерживала. Мигель не скрывает, что не обладает выдающимся вокалом, но ему удалось дойти до финала.
Тогда Мигель не подозревал, что спустя несколько лет будет работать на «Рождественских встречах», где также собирает артиство Алла Борисовна. Он признался, что после ситуации, где звезда отчитывала всех участников, у него разладились отношения с Примадонной. Хореограф считает, что так общаться с людьми, тем более артистами, недопустимо. Он заверил, что работать с ней больше никогда не будет.
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«Не все с возрастом мудреют. То что просходило там было глупо. Меня это очень сильно разочаровало. Я думал, что люди такого масштаба, чем становятся старше, тем больше добра в них появляется. Ну и к жизни, и к людям отношение другое.
А я как в старом и добром фильме натолкнулся на стену непонимания: "Боже мой, Василий! Это же твои дети"( цитата из фильма "Любовь и голуби", – Прим. ред.). Очень плохо все было и некрасиво» – пояснил хореограф в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».