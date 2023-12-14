Мигель признался, что Пугачева его разочаровала: «Не все с возрастом мудреют»

Мигель является хореографом и танцором. Многие также его знают по «Фабрике звезд». Ему доавелось попасть на пятый сезон, где всем руководила Алла Пугачева. Артист признавался, что не горел желанием участвовать в нем, но Примадонна заверила, что ему стоит попробовать.

У них даже был дуэт на шоу. В интервью Яне Чуриковой он признался, что артистка его поддерживала. Мигель не скрывает, что не обладает выдающимся вокалом, но ему удалось дойти до финала.