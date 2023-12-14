Юлия Ковальчук украсила новогоднюю елку вместе с шестилетней дочкой

Юлия Ковальчук является популярной исполнительницей. Она раньше была солисткой группы «Блестящие». Потом ей удалось построить сольную карьеру. Она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У пары в этом году случилось пополнение в семье. Артистка родила вторую дочку Алисию.

А старшей дочке Амелии уже шесть лет. Однако супруги скрывают ребенка и еще ни разу не показывали ее лицо. Все свободное звезда звезда посвящает своей семье. И она 14 декабря начала готовиться к Новому году.