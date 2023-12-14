Юлия Ковальчук украсила новогоднюю елку вместе с шестилетней дочкой

Юлия Ковальчук является популярной исполнительницей. Она раньше была солисткой группы «Блестящие». Потом ей удалось построить сольную карьеру. Она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У пары в этом году случилось пополнение в семье. Артистка родила вторую дочку Алисию.
А старшей дочке Амелии уже шесть лет. Однако супруги скрывают ребенка и еще ни разу не показывали ее лицо. Все свободное звезда звезда посвящает своей семье. И она 14 декабря начала готовиться к Новому году.
В соцсети Юлия поделилась новыми фото. Она начала украшать елку в своем огромном особняке в Москве. Певица призналась, что ей помогает старшая дочка. Она выставила игрушки, а сама артистка стала вешать белые шары на ветки.
«Мы решили с Амелькой украшать елочку», – отметила Ковальчук.
«Начинаем, ох, начинаем! У нас тут снеговичков много, да, дочь?» – спросила она.
И снова певица не стала показывать дочку.