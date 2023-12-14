Мигель назвал секрет Пугачевой: «Она за секунду может сделать человека своим лучшим другом»

Мигель стал частью отечественного шоу-бизнеса. Он участвовал во многих мюзиклах. Ему удалось стать одним из самых известных хореографов в стране. Он ставил танцы на шоу «Фабрика звезд», а также был участником пятого сезона проекта.

Примечательно, что теперь артист пришел к Яне Чуриковой. Он рассказал, что для него участие в «Фабрике» было испытанием. Мигель даже пел в дуэте с Аллой Пугачевой. Он признался, что чувствовал ее поддержку в то время.