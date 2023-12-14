Мигель назвал секрет Пугачевой: «Она за секунду может сделать человека своим лучшим другом»

Мигель стал частью отечественного шоу-бизнеса. Он участвовал во многих мюзиклах. Ему удалось стать одним из самых известных хореографов в стране. Он ставил танцы на шоу «Фабрика звезд», а также был участником пятого сезона проекта.
Примечательно, что теперь артист пришел к Яне Чуриковой. Он рассказал, что для него участие в «Фабрике» было испытанием. Мигель даже пел в дуэте с Аллой Пугачевой. Он признался, что чувствовал ее поддержку в то время.
Также хореограф признался, что на втором выступлении в Олимпийском Алла Борисовна позвала его и раскрыла одну из своих фишек. Тогда артистка его очень впечатлила.
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«У нее прикольная фишка: она за секунду может сделать человека, который стоит рядом, своим лучшим другом, братом, сыном, кем угодно. Это очень круто! Доверяешь ей очень сильно в этот момент», – поделился он в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
А вот спустя несколько лет Мигель поссорился с Примадонной. Ему не понравилось то, как певица отнеслась к коллегам, которые готовились выступить на «Рождественских встречах».