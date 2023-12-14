Екатерина Климова привела восьмилетнюю дочку Гелы Месхи на новогодний бал

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она в свои 45 лет держит себя в форме и не перестает восхищать публику моложавым видом. Примечательно, что актриса также является многодетной мамой. Она вырастила дочку Елизавету.

У нее взрослеют сыновья от второго брака Матвей и Корней. Больше всего внимания забирает восьмилетняя дочка Изабелла, которую звезда родила от Гелы Месхи. Все чаще она берет малышку на разные мероприятия.