Екатерина Климова привела восьмилетнюю дочку Гелы Месхи на новогодний бал

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она в свои 45 лет держит себя в форме и не перестает восхищать публику моложавым видом. Примечательно, что актриса также является многодетной мамой. Она вырастила дочку Елизавету.
У нее взрослеют сыновья от второго брака Матвей и Корней. Больше всего внимания забирает восьмилетняя дочка Изабелла, которую звезда родила от Гелы Месхи. Все чаще она берет малышку на разные мероприятия.
14 декабря Климова отвезла наследницу на новогодний бал в школу имени Ломоносова. Девочке делали прическу, поэтому она опоздала на утреннию репетицию танца. Актриса засняла ее в машине. Изабелла не волновалась. Она в шубке сидела в машине.
«Ой, отлично! 15 минут ехать!» – сказала кроха.
«Опаздываешь?» – уточнила мама.
«Задерживаюсь! Балерины не опаздывают, а задерживаются! Меня только одно волнует – уже 10:31, а у нас репетиция в 10:30. Ну ладно, пропустим. Все равно я танец знаю. Пропустим, нормально. Скажем, что задерживались, репетировали дома всю ночь, даже не спали», – заявила девочка.
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Екатерина Климова с дочкой. Фото: соцсети Екатерины Климовой
На праздник они успели. Климова предстала в голубом атласном платье в пол, черных туфлях и чокере. Она не выпускала из рук камеру. Ее дочка в пышном розовом платье со шлейфом станцевала медленный танец. Потом она с радостью позировала для мамы. Малышка даже успела перекусить во время бала.
«Сбылась мечта. Надела платье принцессы», – отметила актриса.
Поклонники были в восторге от такого утренника. Многие поразились тому, какой смышленой и красивой растет Изабелла. Ее осыпали комплиментами в соцсети.