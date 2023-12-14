Бойфренд Клавы Коки Александр Поверин ответил Люсе Чеботиной: «Оставьте никому не нужное мнение при себе»

Александр Поверин и Клава Кока счастливы в отношениях. Они стараются проводить все свободное время в компании друг друга. Однако такая идиллия не всем по душе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Выяснилось, что коллега Клавы, певица Люся Чеботина, считает этот союз «катастрофой». Об этом она рассказала журналистам на концерте-съемке новогодней дискотеки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

Конечно, высказывания Чеботиной не остались незамеченными. Но сама Кока не стала их комментировать. А вот ее возлюбленный не удержался и написал в своем блоге все, что думает по этому поводу.

По мнению Александра, коллега его девушки не переживает за Клаву, а просто пытается пропиариться. Он отметил, что неравнодушные люди говорят все в лицо, а не пытаются донести свои советы через прессу.

«А не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, так оставьте никому не нужное мнение при себе», — сказал Поверин.

Источник: gazeta.ru