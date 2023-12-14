Мигель заявил, что дуэт с Пугачевой стал для него стрессом: «Я видел ее сильную поддержку»

Мигель успел построить карьеру хореографа и режиссера. Но также раньше он пел на сцене. Ему довелось быть участником «Фабрики звезд». Сначала он ставил там танцы, а потом уже попал на пятый сезон проекта как участник. Мигель вспомнил, как ему жилось под прицелом камер в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Он признался, что прошел кастинг на 4-й сезон, но понял, что не чувствует там себя своим человеком. Тогда артист не знал, что спустя год Алла Пугачева станет главной на проекте.