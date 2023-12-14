Мигель заявил, что дуэт с Пугачевой стал для него стрессом: «Я видел ее сильную поддержку»

Мигель успел построить карьеру хореографа и режиссера. Но также раньше он пел на сцене. Ему довелось быть участником «Фабрики звезд». Сначала он ставил там танцы, а потом уже попал на пятый сезон проекта как участник. Мигель вспомнил, как ему жилось под прицелом камер в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Он признался, что прошел кастинг на 4-й сезон, но понял, что не чувствует там себя своим человеком. Тогда артист не знал, что спустя год Алла Пугачева станет главной на проекте.
В интервью Мигель вспомнил, что на первом отчетном концерте спел с Примадонной хит «Кафе». Он отметил, что стал первым из фабрикантов, кому выдалась такая честь.
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«Она тогда щупала всех, начала с меня», — заявил хореограф.
«Я помню, что очень нервничал, потому что у меня не получалось спеть эту песню. Она вообще не в моей дисетуре, мне было сложно, а так как это фанера, она не могла поменять ни тональность, ничего. Мне приходилось выдавливать из себя это в студии. Мне жутко не нравилось, я пытался скрыть это движением внутри, дурачеством на сцене. Это был стресс.
Я видел ее сильную поддержку, потому что она понимала меня в тот момент. Она видела, что со мной происходило. На сцене она меня очень сильно поддерживала», — вспомнил он.
Мигель и Алла Пугачева. Фото: кадр из шоу «Фабрика с Яной Чуриковой»