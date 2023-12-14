Нюша показала фото с сыном в честь его двухлетия: «Моя жизнь становится счастливее»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако певица вернулась на сцену после второго декрета не сразу. Она потратила больше года, чтобы вернуться в форму.

Теперь артистка готовится выпустить новые песни, чтобы порадовать фанатов. Также она продолжает жить в Дубае с мужем Игорем Сивовым. У них растут дети — Серафима-Симаба и Саффрон. 14 декабря звезда празднует день рождения младшего наследника.