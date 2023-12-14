Нюша показала фото с сыном в честь его двухлетия: «Моя жизнь становится счастливее»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако певица вернулась на сцену после второго декрета не сразу. Она потратила больше года, чтобы вернуться в форму.
Теперь артистка готовится выпустить новые песни, чтобы порадовать фанатов. Также она продолжает жить в Дубае с мужем Игорем Сивовым. У них растут дети — Серафима-Симаба и Саффрон. 14 декабря звезда празднует день рождения младшего наследника.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети Нюши
В соцсети Нюша похвасталась радостным событием. Она выложила фото с именинником. Певица посвятила поздравления малышу.
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«Сегодня Саффроше исполняется два годика! Сыночек, благодарю тебя за возможность быть твоей мамой! Моя жизнь становится счастливее с каждой твоей улыбкой! Пусть этот год принесет тебе много приятных, удивительных моментов и положительных впечатлений! Люблю тебя невероятно сильно», — написала звезда.
Саффрон и Серафима-Симба Сивова. Фото: соцсети Нюши
Поклонник восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик похож на своего отца. У него цвет волос и глаз как у Сивова.