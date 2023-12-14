Сергей Лазарев раскрыл тайну новогоднего шоу «Маска»: «Скорпион и Мамонтенок впервые споют вместе»

Шоу «Маска» много лет выходит в эфир. У него появилась армия поклонников. И скоро зрители увидят новогодний выпуск шоу. В нем примут участие уже привычные всем члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев.
К ним присоединятся Сергей Лазарев и Дима Билан, которые ранее стали победителями проекта. Для этого праздничного выпуска даже члены жюри приготовили сюрпризы. Будут блистать на сцене Киркоров, а также Тодоренко.
Валерия отметила, что у нее будет несколько образов. Она перевоплотится в Барби и споет с Кеном, которым будет Филипп Бедросович. Певица уверена, что шоу зарядит позитивной энергией на целый год.
Также будут новые маски, которые споют для публики: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.
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Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба НТВ
Лазарев также отметил, что зрители увидят сюрпризы. Он отметил, что ведущий Вячеслав Макаров споет с Лисенком, в костюме которого скрывается Яна Рудковская.
«Я с большим удовольствием вновь надену этот костюм, который ни разу не надевал с финала шоу. Приоткрою завесу тайны: в новогоднюю ночь у меня будет два специальных номера. Зрители должны увидеть выступление двух победителей четвертого сезона шоу.
Ведь никто не предполагал такого финала, поэтому Скорпион и Мамонтенок впервые споют вместе. Помимо этого, я готовлю дуэт с прекрасной Валерией!» – поделился певец.
В канун Нового года, 31 декабря, сразу после боя курантов телеканал НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны – «Новогоднюю Маску».
Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Валерия, Дима Билан и Алексей Воробьев. Фото: пресс-служба НТВ