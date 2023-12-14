Сергей Лазарев раскрыл тайну новогоднего шоу «Маска»: «Скорпион и Мамонтенок впервые споют вместе»

Шоу «Маска» много лет выходит в эфир. У него появилась армия поклонников. И скоро зрители увидят новогодний выпуск шоу. В нем примут участие уже привычные всем члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев.

К ним присоединятся Сергей Лазарев и Дима Билан, которые ранее стали победителями проекта. Для этого праздничного выпуска даже члены жюри приготовили сюрпризы. Будут блистать на сцене Киркоров, а также Тодоренко.