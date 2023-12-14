Ксения Бородина назвала пасынка Антона Богданова из сериала «Слово пацана» новой звездочкой в кино

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина познакомилась с 15-летним актером Леоном Кестачем и поделилась впечатлениями о нем.

Недавно внимание россиян приковал к себе сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем снялись не только известные актеры, но и начинающие. Многие поразились тому, как сыграл 15-летний Леон Кемстач. У него теперь есть своя армия поклонников. Смотрит сериал даже телеведущая Ксения Бородина.

Ей довелось лично познакомится с молодым актером. Она не стала упускать шанса и сняла с ним шуточное видео, наложив звук из сериала. Примечательно, что звезда была без макияжа. 

На этот раз Ксения решила поддержать Леона. Она высказалась о сериале и пожелала молодой звезде построить успешную карьеру. 

«Сериал, который попал в самое сердце мне. Это тема не только всех объединила на поболтать, но и заставила вернуться на миг в прошлое, чтобы через музыку и игру актеров, вспомнить лишь про все хорошее, что было, и погрустить как в то же время было сложно. Когда я рассказываю детям про то, как жили в 90-е, они кивают головой, но прочувствовать смогли, наверное, только увидев это на экране. 

Спасибо, Леон, ты как на экране, так и в жизни, очень положительный герой. Очень приятно было с тобой познакомится. Желаю тебе блистательную карьеру, и мы хотим чаще тебя видеть на экранах! Свети, новая звездочка!» — заявила телеведущая. 

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Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что у Бородиной настоящий талант, так как она регулярно находит знаменитостей и делает с ними памятные кадры. 

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