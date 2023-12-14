Ксения Бородина назвала пасынка Антона Богданова из сериала «Слово пацана» новой звездочкой в кино

Недавно внимание россиян приковал к себе сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем снялись не только известные актеры, но и начинающие. Многие поразились тому, как сыграл 15-летний Леон Кемстач. У него теперь есть своя армия поклонников. Смотрит сериал даже телеведущая Ксения Бородина.

Ей довелось лично познакомится с молодым актером. Она не стала упускать шанса и сняла с ним шуточное видео, наложив звук из сериала. Примечательно, что звезда была без макияжа.