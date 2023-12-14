Орбакайте о выступлении с Николаевым на концерте «Наш Новый год»: «На сцене было прекрасно!»

Кристина Орбакайте продолжает выпускать песни. Также артистка продолжает сниматься в фильмах и сериалах. При этом она много путешествует. Блондинка часто ездит в США, где в школе в Нью-Йорке учится ее дочка Клавдия.

Но в декабре она вернулась в Россию, так как стартовали съемки новогодних шоу и концертов. Певица отметилась на «Песне года», где едва не упала. Она пожаловалась, что пол на сцене был слишком скользким.