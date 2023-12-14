Мария Машкова рассказала о сложностях жизни в США

Мария Машкова в недавнем прошлом активно снималась в российском кино. Актрису из звездного семейства охотно приглашали в хорошие проекты. Но все изменилось в 2022 году, когда Мария решила окончательно перебраться в Штаты к своему американскому мужу-пианисту — Александру Слободянику – младшему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Когда большие заработки в России остались в прошлом, артистка решила заняться своей карьерой в Голливуде. Но только спустя год ее усилия начали приносить плоды. Недавно актриса смогла получить роль в очередном сезоне сериала «Ради всего человечества» и еще в нескольких проектах.

В одном из своих последних интервью Машкова призналась, что в пробиться в Америке ей было невероятно сложно. Ведь на чужбине приходилось участвовать в кастингах на общих основаниях.

Кроме того, Мария столкнулась и с другими проблемами. Артистка рассказала о том, что в США услуги косметолога и аренда жилья стоят гораздо дороже, чем в России. Большие налоги тоже ее не радуют. Актриса посетовала на то, что даже при хороших заработках, ей приходится считать деньги, ведь из этой суммы нужно заплатить менеджерам и агентам.

«За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать все агентам, менеджерам. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья», — сказала Машкова.

Источник: starhit.ru