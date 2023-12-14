Суханкина о сериале «Слово пацана»: «Очень точно показаны детали тех времен»

Также Суханкина отметила, что Крыжовников сначала действительно выставляет главных героев в романтическом свете, но потом демонстрирует, какая тяжелая судьба их ждет.

«Меня же этот сериал зацепил в большей степени своей ностальгической атмосферой. Там очень точно показаны детали тех времен, ты как бы возвращаешься в другую эпоху. Когда смотришь на прошлое, в котором прошла твоя юность, понимаешь, сколько всего нам пришлось пережить», — отметила певица.

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Она считает, что именно достаточно суровое детство помогла ей и другим людям стать более устойчивыми как морально, так и физически. Артистка рассказала, что росла в приличной семье, но видела именно таких пацанов с улицы, как в сериале. Такие же группировки были в Москве. Но она заверила, что они были менее жестокими.

«Я помню, мне тогда тоже нравился такой мальчик с улицы — настоящий «пацан». У нас, конечно, не дошло до такого развития событий, как у героини в сериале, но я помню, что мы, девчонки, конечно, с восхищением смотрели на таких пацанов», — поделилась Маргарита с сайтом KP.RU.

Она добавила, что ей приятно было слышать свой голос в сериале. Певица считает, что хиты группы «Мираж» помогли погрузить зрителей в атмосферу прошлой эпохи.