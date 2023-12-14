Отар Кушанашвили высказался о «Слове пацана»: «Я выключил сериал на 27-й минуте»

О новой работе режиссера Жоры Крыжовникова не высказался только ленивый. Как показывает практика, «Слово пацана» вызывает в людях совершенно разные эмоции. Кто-то его очень хвалит, а некоторые, напротив, считают этот сериал плохими и даже вредным для общества.

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Журналист Отар Кушанашвили тоже не смог остаться в стороне. Телеведущий раскритиковал драму Крыжовникова, назвав сериал бестолковым, и выразил беспокойство по поводу того, что картина может послужить дурным примером для молодежи.

В общем, сюжет сериала Отару Кушанашвили не понравился. А вот по поводу актерского состава он не сказал ничего плохого. Телеведущий отметил, что Иван Янковский, который сыграл Адидаса старшего, является талантливым молодым человеком, но по какой-то причине снимается не в самом лучшем кино.

«Я выключил сериал на 27-й минуте, хотя мне очень нравится Иван Янковский, я знаком с его мамой Оксаной Фандерой и отцом Филиппом. Иван мне нравится не потому что я дружен с его семьей, а потому что он — одаренный парень», — высказался Отар.

Источник: starhit.ru