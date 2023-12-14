Шуфутинский сел в инвалидную коляску: «Это не позор. Я могу встать, танцевать»

Михаил Шуфутинский в беседе с журналистами пояснил, почему время от времени ему приходится передвигаться на инвалидном кресле. Дело в том, что в этом году артист получил серьезную травму и долго восстанавливался. Если музыканту нужно преодолеть большое расстояние пешком, то он предпочитает передвигаться в кресле, чтобы не подорвать силы.

При этом музыкант ведет активную концертную деятельность. Он, к примеру, принял участие в концерте «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле». 75-летний шансонье выступил с дуэтом с Филиппом Киркоровым, они исполнили трек «Жара». Окружающие обратили внимание на то, что Михаил Захарович старается одеваться модно, к тому же он заметно похудел. Все ради молодой жены. В кулуарах шепчутся, что певец мог бы стать отцом.

Кстати, свою травму Михаил Шуфутинский получил во время игры в хоккей. Певец подскользнулся на льду и разбил себе копчик. А также потянул мышцу на ноге. Поэтому артист во избежании нагрузок иногда передвигается на кресле.

«Мне 75 лет. Это не позор. Я могу встать, танцевать», — отметил Шуфутинский.

По материалам «СтарХита»