Любовь Успенская не удостоила вниманием иск Филиппа Киркорова к ней

Адвокат Елена Сенина в беседе с журналистами дала понять, что Любовь Успенская узнала о том, что Филипп Киркоров подал иск в суд, но не придала этому событию большого значения, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Юрист уточнила, что сейчас «королева отечественного шансона» занята своими творческими проектами. Она готовится к юбилейному концерту. Вероятно, именно по этой причине Любовь Успенская проигнорировала историю с Филиппом Киркоровым, который выразил свое недовольство словами певицы в его адрес, обратившись в суд.

Ранее в YouTube-шоу «Алена, блин!» Любовь Успенская в нелицеприятных тонах высказалась в адрес бывшего мужа Аллы Пугачевой, назвав его женоненавистником. В ответ сторона, представляющая интересы Филиппа Бедросовича, подготовила список цитат, которые, по мнению артиста, нанесли ему моральный ущерб.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский, который выступает на стороне артиста, дал понять журналистам, почему его подопечный подал иск против Успенской. Высказывания певицы он назвал неподобающими, решать проблемы они решили в судебном порядке. Киркоров хочет получить за причиненный ему моральный ущерб 10 млн рублей и 2 млн могут уйти в качестве судебных издержек.

По материалам «АиФ»