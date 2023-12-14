Борис Щербаков опроверг сообщение о перенесенном им раке: «Ерунда полная!»

Борис Щербаков вышел на связь с журналистами, после того, как в СМИ появилась информация о том, что еще в феврале он якобы перенес операцию на почке. Как пишет Telegram-канал SHOT, актеру понадобилось срочное хирургическое вмешательство после того, как медики обнаружили у него злокачественное новообразование в почке. Якобы Щербакову удалили и опухоль и сам пострадавший орган. Также сообщалось, что муж Татьяны Бронзовой прошел курс реабилитации, поборов рак.

«Что за утка такая? Ерунда полная», — приводит «Звезда» слова Бориса Щербакова.