Лоза назвал 74-летнюю Пугачеву бывшей певицей: «Она 15 лет не поет. Что вы с ней носитесь?»

Юрий Лоза в привычной ему манере раскритиковал Аллу Пугачеву, которая вместе с семьей — мужем и двойняшками Гарри и Лизой перебралась сначала в Израиль, а потом и на Кипр, поселившись в своих апартаментах в городке Лимассол.

Автор хита «Плот» до сих пор недоумевает, почему россиян так заботит жизнь Примадонны. Ее исполнитель назвал бывшей певицей, напомнив, что она перестала заниматься концертной деятельностью еще лет 15 назад. Правда, в свой юбилей Алла Пугачева выступила в Кремлевском дворце, записав по этому случаю новые песни.

«Пугачева — бывшая певица. Ну зачем мы будем сейчас обсуждать бывших певиц? Она раздала свой материал уже 15 лет назад, она 15 лет не поет. Что вы с ней носитесь?» — отметил Юрий Лоза.

По материалам «АиФ»