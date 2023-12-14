Борис Щербаков вслед за женой поборол рак

Еще в феврале стало известно о том, что Борис Щербаков лечится от тяжелого недуга. Доктора диагностировали у него злокачественную опухоль в почке. После проведения всех обследований народный артист России лег в больницу на сложнейшую операцию. Медики удалили пациенту новообразование и поврежденный орган. Около 6 месяцев актер проходил реабилитацию, которая дала свои плоды.
Как передает Telegram-канал SHOT, онкологи провели Борису Щербакову контрольное обследование, которое показало отличные результаты. Общее состояние актера улучшилось. Есть только некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.
Борис Васильевич уже который год счастлив в браке с Татьяной Бронзовой. Они поженились, когда еще были студентами. Сын пары Василий окончил ВГИК, он поступал на режиссерский факультет. В одном из своих интервью актер дал понять, что около 12 лет его жена боролась с раком. Но им удалось победить недуг.