Борис Щербаков вслед за женой поборол рак

Как передает Telegram-канал SHOT, онкологи провели Борису Щербакову контрольное обследование, которое показало отличные результаты. Общее состояние актера улучшилось. Есть только некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Борис Васильевич уже который год счастлив в браке с Татьяной Бронзовой. Они поженились, когда еще были студентами. Сын пары Василий окончил ВГИК, он поступал на режиссерский факультет. В одном из своих интервью актер дал понять, что около 12 лет его жена боролась с раком. Но им удалось победить недуг.