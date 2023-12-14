Алена Водонаева вспомнила свой поцелуй с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой

Знаменитость не стала скрывать, что между ними не раз пролетала искра, дело дошло даже до поцелуев. После караоке парочка оказалась в более уединенной обстановке. Правда дальше этого Давид и Алена не пошли. Ограничились только поцелуями, которые, как позже рассказала Водонаева, ей очень понравились. По словам теледивы, это был единичный случай. Ни о каком романе и речи не шло.

«Он классно целуется, он очень чувственный. А танцует он потрясающе. Мы друзья», — заявила Водонаева.

По материалам The Voice