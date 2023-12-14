Бывшая жена Гуфа: «Леша в неадекватном состоянии, выносит двери в моей квартире»

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева опасается за свою безопасность. Девушка заявила в соцсетях, что музыкант под воздействием запрещенных веществ ведет себя неадекватно и пугает их годовалую дочь.
«Он в неадекватном состоянии. И нетрезвый, грозится украсть дочь. Сходит с ума от вымышленных ситуаций, наркотиков и психических расстройств», - заявила она.
По словам Юлии, родственники намерено не кладут его лечиться в клинику, так как запланированы концерты. Якобы родные не хотят терять деньги.
«Он долбится в дверь, мне даже пришлось нанять охрану», - добавила Королева.
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