Бывшая жена Гуфа: «Леша в неадекватном состоянии, выносит двери в моей квартире»

Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети

Девушке пришлось нанять охрану.

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева опасается за свою безопасность. Девушка заявила в соцсетях, что музыкант под воздействием запрещенных веществ ведет себя неадекватно и пугает их годовалую дочь.

«Он в неадекватном состоянии. И нетрезвый, грозится украсть дочь. Сходит с ума от вымышленных ситуаций, наркотиков и психических расстройств», - заявила она.

По словам Юлии, родственники намерено не кладут его лечиться в клинику, так как запланированы концерты. Якобы родные не хотят терять деньги.

«Он долбится в дверь, мне даже пришлось нанять охрану», - добавила Королева.

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