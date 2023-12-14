Муцениеце попала на дегустацию красной икры, которую накладывали прямо из ведра: «Побольше!»

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса из фильма «Тобол» полакомилась деликатесом на одной из вечеринок.

В недавнем интервью Светлане Бондарчук в ее авторском шоу «Света вокруг света» Агата Муцениеце рассказала о том, как тяжело ей было привыкать в жизни в суетливой Москве после того, как приехала сюда из Латвии.

«Везде были какие-то рекламные брошюры. Если хотел куда-то поехать, просто поднимал руку и 500 «жигулей» подъезжали. Все парковались везде», - пожаловалась актриса.

Привыкшая к тихой и размеренной жизни, она никак не ожидала, что окажется в такой суматохе с пробками, бегущими и спешащими людьми в метро. Удивило Агату и то, что поступив в театральный, ей приходилось учиться с утра и как выразилась актриса, до бесконечности.

Агата Муцениеце полакомилась икрой. Фото: соцсети, скриншот

Зато теперь бывшая жена Павла Прилучного посещает светские мероприятия, проводя уикенды среди звездного бомонда. Так, актриса полакомилась красной икрой прямо из ведра.

«Побольше! А мне в мешочек... вот столько», - одобрительно кивала Агата, пока ей накладывали икру, показывая, сколько бы она хотела забрать с собой.

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