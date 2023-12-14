Муцениеце попала на дегустацию красной икры, которую накладывали прямо из ведра: «Побольше!»

В недавнем интервью Светлане Бондарчук в ее авторском шоу «Света вокруг света» Агата Муцениеце рассказала о том, как тяжело ей было привыкать в жизни в суетливой Москве после того, как приехала сюда из Латвии.

«Везде были какие-то рекламные брошюры. Если хотел куда-то поехать, просто поднимал руку и 500 «жигулей» подъезжали. Все парковались везде», - пожаловалась актриса.

Привыкшая к тихой и размеренной жизни, она никак не ожидала, что окажется в такой суматохе с пробками, бегущими и спешащими людьми в метро. Удивило Агату и то, что поступив в театральный, ей приходилось учиться с утра и как выразилась актриса, до бесконечности.