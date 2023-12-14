Юлия Высоцкая о новогодней традиции: «На столе пирожки, оливье, холодец. В доме музыка. Под елкой подарки»

Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press

Телеведущая ведет свое кулинарное шоу, поэтому частенько балует домашних блюдами собственного приготовлениями.

Юлия Высоцкая дала понять, что считает себя консерватором там, где речь заходит о новогодних традициях. Жена 86-летнего Андрея Кончаловского всегда наряжает дома елочку, используя старые игрушки, которые они с супругом собирали по всему миру, разъезжая по городам и весям.

«А вы уже поставили елку? Какую? Настоящую или искусственную? Игрушки новые тематические или как у меня одни и те же из года в год, собранные с любовью по всему миру, привезенные из путешествий, подаренные друзьями. Должна признаться, в том, что касается семейных праздников, я все-таки консерватор. Обожаю традиции. На столе в новогоднюю ночь пирожки, оливье, холодец. В доме музыка. Под елкой подарки. Пахнет хвоей. И елка у нас классическая! Роскошная красавица! Пушистая, высокая, нарядная! Вчера 4 часа наряжали, под музыку, с шампанским! Обожаю эти предновогодние радости», - отметила Юлия Высоцкая.

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети, скриншот

Телеведущая уже нарядила елочку дома. Большую часть времени Юлия Высоцкая живет с мужем за городом. У пары есть уже взрослый сын Петр и дочь Мария. Поклонники не раз подмечали, что сын режиссера как две капли воды похож на своего дядю Никиту Михалкова.

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