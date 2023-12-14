Собчак и Тимати помирились после затяжного конфликта

Так называемая журналистка Ксения Собчак и рэпер Тимати помирились после затяжного конфликта. А не разговаривали молодые люди из-за бывшей девушки музыканта Анастасии Решетовой.

Светская львица несколько лет назад подшутила над девушкой на премии музыкального канала. Что, мол, как можно с такой особой вообще выйти в свет. Бедная Симона - мама Тимати.

Артист и Решетова сочли высказывания оскорбительными и прекратили с Собчак всяческое общение.

«Он искренне на меня обижался за мои шутки на «Муз-ТВ», я искренне объяснила, что чувство юмора у меня такое. Но круто, что мы давно все выяснили и миру — мир, рэпу — рэп», - заявила Собчак.

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