Автор книги «Слово пацана» остался доволен выбором актеров: «Каждый герой на своем месте»

Автор книги «Слово пацана», писатель и журналист Роберт Гараев выступил консультантом сериала, который сейчас захватил внимание многих зрителей в Сети. Финал не за горами, но проект уже претендует на звание самой обсуждаемой премьеры года.

История про группировки рубежа 80-90 гг прошлого столетия нашла отклик у многих поколений. И автор документальной книги о «казанском феномене» рассказал KP.RU, что знал, что сериал об этом станет популярным. Он считает, что что-то в этом проекте срезонировало с настроением общества. И такие проекты нужны сегодня, чтобы возникала общественная дискуссия.

«Чтобы вылечить нарыв, его надо сначала вскрыть», - подчеркнул писатель.

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Сам сериал ему понравился, и выбор актеров на роли он находит удачным. Однако, никому из них не симпатизирует.

«Симпатизирую – неподходящее слово, наверное. Мне важнее то, как актерам удалось передать образы своих героев. И мне нравится весь ансамбль в целом – и Кащей (Никита Кологривый), и Адидас (Иван Янковский), и Марат (Рузиль Минекаев), и Андрей (Леон Кемстач) – каждый герой на своем месте. Этим ансамблем и складывается общая и достаточно точная драматичная картинка», - рассказал Гараев.

По словам Гараева, сериал горячо обсуждается сегодня именно в Казани, на его малой родине. Оттуда он сегодня получает очень много откликов.