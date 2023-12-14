Максим Галкин* выступил на частной вечеринке в Риге на латышском языке

Шоумен Максим Галкин*, уехав из России в 2022 году, вынужден соглашаться на самые сомнительные выступления ради заработков. Поскольку не так давно сам признавался публике, что его доходы упали, и теперь они с Алой Пугачевой урезали свои расходы.

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Как сообщает KP.RU, на днях муж Примадонны выступал на корпоративе, где крупно оскандалился. Издание пишет, что артист развлекал 80-летнего юбиляра, латышского миллионера на вечеринке в Риге. При этом, шоумен весь вечер признавался в любви Латвии.

Пару Галкину* составила Лайма Вайкуле, и звезды вместе пели на латышском. В попытке казаться «своим» в этой стране он выглядел нелепо, а на фоне напарницы, для которой этот язык является родным, и вовсе представлял из себя печальное зрелище.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента