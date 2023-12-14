Сергей Пенкин пожаловался на нехватку слесарей и электриков: «Вызвать специалиста – целая проблема»

Сергей Пенкин на концерте «Наш Новый год», который состоялся в Москве накануне, пожаловался на нехватку рабочих рук. Певец в настоящее время затеял ремонт у себя дома и оказалось, что помощников днем с огнем не сыщешь.

«Кого ни смотришь: у нас блогеры, певцы, танцоры, визажисты, юристы. У нас нет слесарей, электриков, комбайнеров очень мало. Дело в том, что когда что-то сломалось дома, не можете вызвать специалиста, это целая проблема», - рассказал артист.

Пенкин считает, что следует открывать больше учебных заведений, в которых бы готовили рабочих, и тогда кадровый дефицит можно будет преодолеть.

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Ранее на этом же мероприятии Анита Цой призналась, что готовится устроить сыну личную жизнь. Она подыскала подходящую, на ее взгляд, невесту своему 31-ленему наследнику и собирается организовать им знакомство.