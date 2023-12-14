Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства: «Детей не покупают»

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова высказалась по просьбе подписчиков в Сети о суррогатном материнстве. Оказалось, что в этой теме она имеет довольно категоричное мнение и считает, что таким образом люди покупают себе родительство, но дети – это не товар.

«Я против. Детей не покупают. Это не товар. Это Божий промысел, чудо. И когда человек пытается это обойти и обмануть природу, которая умнее нас, очевидно, что это ни к чему хорошему не приведет», - написала звезда.

Она подчеркнула, что осуждать тех, кто воспользовался этим способом, она осуждать не имеет права. Сама Кожевникова стала мамой уже четырежды. Старшему ее сыну Ивану 8 лет, младшему – едва исполнилось 3 месяца. Она в гражданском браке с бизнесменом Евгением Васильевым уже более 10 лет.

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К слову, суррогатное материнство популярно не только за границей, но и в нашей стране. Родителями благодаря этому стали Эммануил Виторган, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и многие другие знаменитости.