Анита Цой намерена женить сына: «Уже присмотрела девушку, чемпионка Азии по гимнастике»

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Сыну певицы Сергею Цою уже 31 год, и Анита вовсю ищет ему невесту. Она отметила, что по сути у любой девушки есть шанс стать ее снохой. Для наследника у нее уже даже есть на примете одна партия.

«Уже присмотрела девушку из хорошей семьи. Мама у нее косметолог. Девушка сама чемпионка Азии по гимнастике», — рассказала Цой.

Подходящую кандидатуру Анита увидела в соцсетях. Сыну еще не показывала, но обязательно организует первую им встречу. Правда, когда она намерена организовать знакомство Сергея с потенциальной невестой, не сообщила. Свою будущую сноху певица даже обещает научить готовить.