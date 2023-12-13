Шуфутинский о песне «Жара Дубая», спетой в дуэте с Киркоровым: «Просто покатило само»

Два известных исполнителя Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров в начале ноября презентовали новую песню, которую спели дуэтом, под названием «Жара Дубая» и клип на нее.

В беседе с журналистами за кулисами концерта «Наш Новый год» Михаил Шуфутинский сравнил трек со спелым яблоком и признался, что они с Филиппом Киркоровым не сильно устали, работая над будущим хитом. Шуфутинский заявил, что все получилось само собой.

«Вот взять красивое, налитое яблоко – это продукт. Вот так и эта песня. Я очень рад, что все получилось. Не могу сказать, что прямо вот, сидели ночами, переживали. Нет, просто покатило само. Получилось неожиданно», - поделился Михаил Шуфутинский.

Между тем, рассказывая о планах на новогодние каникулы, Михаил Шуфутинский признался, что проведет их не в Дубае, а на Мальдивах. В тихое и немноголюдное место Шуфутинский отправится с молодой женой и друзьями.

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