Подольская вспомнила, как выпила шампанского перед выступлением на Красной площади

Певица Наталья Подольская вместе с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым вышли в свет. Звездная пара в эту среду, 13 декабря, стали участниками концерта «Наш Новый год», который состоялся в Москве.

Поскольку настроение у всех сейчас уже предновогоднее, Наталья Подольская решила поделиться историей, которая приключилась с ней много лет назад, почти сразу после участия в проекте Первого канала «Фабрика звезд». Наталью Подольску пригласили выступить в новогоднюю ночь на Красной площади. Выход певицы на сцену был запланирован на ноль часов и пять минут.

Подольская неверно рассчитала время, она не учла, что в Новогоднюю ночь все подъезды к Красной площади будут перекрыты. Начинающая тогда певица рисковала опоздать и получить не очень хорошую славу.

«Мы вместе с сестрой бежали через Пушкинскую площадь. И я даже успела выпить шампанского до боя курантов. А в 00:05 уже была на сцене и выступала», - поделилась Наталья Подольская.

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