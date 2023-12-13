Лариса Гузеева улетела из России в Грузию: «Ком в горле»

Лариса Гузеева является актрисой, а также телеведущей. Она много лет ведет передачу «Давай поженимся!». Не так давно артистка снялась с Гариком Харламовым в фильме «Теща». Юморист не скрывал восхищения звездой, над которой пошучивал несколько лет в соцсетях.
Гузеева посетила шоу «Кстати», а также побывала на Comedy Club. А 13 декабря она сообщила, что улетела из России. Как оказалось, артистка находится в Грузии, где у нее есть много знаковых мест.
Сначала Лариса Андреевна арендовала теплоход для прогулки по реке Кура. Она насладилась живописными пейзажами. Также телеведущая приехала в музей, кто рассматривала картины.
«Я в музее Пиросмани. И это конечно потрясение. Я просто хожу и плачу. Я все знала, я понимала, я все видела миллион раз. Но когда ты видишь это вживую, просто ком в горле. Вот так рождается человек-гений, без школы, без всего. И вот это свое собственное направление задал», – поделилась эмоциями звезда.
Потом Гузеева показала храм, где был крещен ее сын Георгий. Она отметила, что раньше не замечала многих красот архитектуры.