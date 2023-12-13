Лариса Гузеева улетела из России в Грузию: «Ком в горле»

Лариса Гузеева является актрисой, а также телеведущей. Она много лет ведет передачу «Давай поженимся!». Не так давно артистка снялась с Гариком Харламовым в фильме «Теща». Юморист не скрывал восхищения звездой, над которой пошучивал несколько лет в соцсетях.

Гузеева посетила шоу «Кстати», а также побывала на Comedy Club. А 13 декабря она сообщила, что улетела из России. Как оказалось, артистка находится в Грузии, где у нее есть много знаковых мест.