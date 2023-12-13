Кудрявцева заявила, что выпустит песню с оперной певицей: «Она сказала, что ее проклянут»

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Ее знают по шоу «Секрет на миллион». Также она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию. Раньше в честь годовщины блондинка исполняла песни, которые накладывала на поздравительные видео для возлюбленного.

А в этом году она выпустила композиции, которые записала с Катей Гордон. Подруги уже выступают с треком «Дамы за 30» и еще одной песней «Ча-ча-чао!». На этом Кудрявцева и Гордон не хотят останавливаться.