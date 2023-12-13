Кудрявцева заявила, что выпустит песню с оперной певицей: «Она сказала, что ее проклянут»

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Ее знают по шоу «Секрет на миллион». Также она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию. Раньше в честь годовщины блондинка исполняла песни, которые накладывала на поздравительные видео для возлюбленного.
А в этом году она выпустила композиции, которые записала с Катей Гордон. Подруги уже выступают с треком «Дамы за 30» и еще одной песней «Ча-ча-чао!». На этом Кудрявцева и Гордон не хотят останавливаться.
13 декабря Лера решила похвастаться, что скоро выпустит новую работу с Катей, а также еще одной артисткой. Телеведущая заинтриговала фанатов. Имя оперной звезды она не раскрыла, но дала подсказку.
«Кстати, мы с Катей готовим еще одну нетленку. Уточняю, песни про несчастную любовь, страдания и так далее - мы оставляем для «великих». А мы просто смеемся и стебемся. И главное, что вам это нравится. А нам нравится, что вам нравится.
Спойлер. На следующую песню подписали оперную диву. Она сказала, что все равно оперный мир ее проклянет, но записала для нас кое-что. Поэтому имя пока не раскрываем, пусть спокойно поет себе в Венской опере», – написала Кудрявцева.
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К слову, в Австрии живет Анна Нетребко. Именно эта оперная дива регулярно выступает в Венской опере. Некоторые поклонники считают, что именно она решила спеть с Лерой и Катей.