Светлана Разина призналась, что за ней ухаживал солист «Ласкового мая» Константин Пахомов

«Был момент. Да, он ухаживал... да я прекрасно знаю, что он хотел со мной переспать. Они там все артисты такие, а этот захотел солистку. Я понимаю все прекрасно. Потом он на Инну Смирнову переориентировался, когда я ему отказала в близости. А я отказала, поэтому он, естественно, будет говорить такие вещи. Мужчины-звезды не любят, когда им отказывают... Что Пахомов, что Литягин – если согласишься с ними на близость, то дальше просто тебя задвинут в дальний угол — и все. Повесят твой портрет на стенку и скажут: "И она в этом ряду". То есть, ты войдешь в коллекцию побежденных», — поделилась Разина.

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А вот с Добрыниным была еще более неприятная ситуация. Певица отметила, что исполнитель трека «Розовые розы» потом извинился перед ней. Однако когда ему заявила, что не приедет увидеться с ним, то Александр нагрубил ей. Разина призналась, что наняла личну охрану и предупредила, что ее может искать Добрынин. И когда у нее было выступление, с ним был заведен разговор. Светлана подчеркнула, что ее бывшего ухажера не били, а лишь поговорили по-мужски.

Также певица опровергла обвинения в том, что она заводила романы, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Она заверила, что все отношения у нее были только по любви в YouTube-шоу «Легенда».