Актриса Агата Муцениеце без макияжа отметилась в московском метро

Актрису Агата Муцениеце многие знают по сериалу «Закрытая школа» и комедии «Честный развод». Также она вела шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным артистка стала еще чаще сниматься.

Она также теперь блистает в кабаре театре. В декабре у звезды загруженный график. 13 декабря она собиралась в салон красоты, чтобы потом отправится на светское мероприятие, но из-за девятибальных пробок в Москве артистке пришлось выбрать общественный транспорт.