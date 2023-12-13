Актриса Агата Муцениеце без макияжа отметилась в московском метро

Актрису Агата Муцениеце многие знают по сериалу «Закрытая школа» и комедии «Честный развод». Также она вела шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным артистка стала еще чаще сниматься.
Она также теперь блистает в кабаре театре. В декабре у звезды загруженный график. 13 декабря она собиралась в салон красоты, чтобы потом отправится на светское мероприятие, но из-за девятибальных пробок в Москве артистке пришлось выбрать общественный транспорт.
Ближе к вечеру Агата спустилась в московское метро. Она была в сером пальто и без макияжа. Актриса прокатилась в вагоне до центра. Она засняла себя на камеру. Экс-жену Прилучного не узнали.
Поклонники не стали тревожить артистку, которая спешила по делам. Она обычно ездит на собственном автомобиле, но из-за сильных пробок отказалась от идеи садиться за руль.
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К слову, в этот день многие звезды опаздывали. Наталья Рудова пожаловалась, что два часа ехала в одну сторону. Встала в пробку возлюбленная Тимати Надя Иванова. А причиной большого скопления машин стала погода. На столицу надвигается циклон, поэтому дороги заваливает снегом.