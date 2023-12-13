ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили является известным исполнителем. У него также большая семья. В 59 лет он продолжает выступать и занимается своим бизнесом. Но не так давно у артиста начались проблемы.
Дело в том, что Федеральная налоговая служба арестовала счета компании по организации концертов «Виар Тикет». 30% акций этой организации принадлежат звезде.
Концертный зал «Крокус Сити Холл» подал два иска в суд, где «Виар Тикет» проиграл. Теперь компания должна выплатить 13,5 миллиона рублей за невыполнение договора аренды площадки, а также еще 2,7 миллиона рублей по второму иску, где указано, что они не выполнили техническое задание для концерта группы «Чайф».
Счета Сосо были арестованы, так как организация не подала налоговую декларацию из-за проигранных в суде дел. Сам певец не дает комментариев по поводу произошедшего. Но его представители заверили, что позже он обязательно выскажется. С делом уже разбираются юристы артиста. А близкие из окружения звезды уверены, что его просто подставили.
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«В данной ситуации произошел серьезный конфликт интересов. Каждый час появляются новые данные и подробности. По одной из неофициальных версий — Сосо подставили. Но необходимо дождаться официального заявления», — цитирует свой источник KP.RU.