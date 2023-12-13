ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили является известным исполнителем. У него также большая семья. В 59 лет он продолжает выступать и занимается своим бизнесом. Но не так давно у артиста начались проблемы.

Дело в том, что Федеральная налоговая служба арестовала счета компании по организации концертов «Виар Тикет». 30% акций этой организации принадлежат звезде.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» подал два иска в суд, где «Виар Тикет» проиграл. Теперь компания должна выплатить 13,5 миллиона рублей за невыполнение договора аренды площадки, а также еще 2,7 миллиона рублей по второму иску, где указано, что они не выполнили техническое задание для концерта группы «Чайф».