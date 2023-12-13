23-летняя дочь Александра Малинина победила в международном конкурсе

«Вчера я взяла свое первое Гран При! Урааа!» – поделилась радостью Устинья.

Знаменитый папа поспешил поздравить дочку с этим событием. Он отметил, что наследница сделала себе хороший подарок в канун Нового года и пожелал, чтобы она не останавливалась на достигнутом.

«Очень люблю и горжусь тобой, доченька!» – написал Александр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Жена певица также присоединилась к поздравлениям. Напомним, что Устинья учится в Королевской академии музыки в Лондоне по классу оперное пение. Также она уже устраивает свою личную жизнь. Дочка артиста встречается с британцем Заком. Она уже похвасталась, что готовится к свадьбе, но дату торжества еще не раскрыла.

У Малинина есть сын от первого брака Никита, который является певцом и выпускником «Фабрики звезд». А от брака с Ольгой Зарубиной у него выросла дочка Кира. Но с ней он почти не общается.