23-летняя дочь Александра Малинина победила в международном конкурсе

Александр Малинин больше 30 лет выступает на сцене. Он является народным артистом РФ. Певец обрел счастье в третьем браке с Эммой Малининой. Пара вместе 33 года. Они вырастили двойняшек Фрола и Устинью. Дочка решила пойти по стопам отца. Она уже не раз пела на сцене.
И теперь 23-летняя артистка похвасталась новым достижением. Она победила в в международном музыкальном конкурсе World Classical Music Awards 2023. Ей вручили награду в номинации «Лучшая вокалистка».
«Вчера я взяла свое первое Гран При! Урааа!» – поделилась радостью Устинья.
Знаменитый папа поспешил поздравить дочку с этим событием. Он отметил, что наследница сделала себе хороший подарок в канун Нового года и пожелал, чтобы она не останавливалась на достигнутом.
«Очень люблю и горжусь тобой, доченька!» – написал Александр.
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Жена певица также присоединилась к поздравлениям. Напомним, что Устинья учится в Королевской академии музыки в Лондоне по классу оперное пение. Также она уже устраивает свою личную жизнь. Дочка артиста встречается с британцем Заком. Она уже похвасталась, что готовится к свадьбе, но дату торжества еще не раскрыла.
У Малинина есть сын от первого брака Никита, который является певцом и выпускником «Фабрики звезд». А от брака с Ольгой Зарубиной у него выросла дочка Кира. Но с ней он почти не общается.