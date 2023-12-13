Бывшая жена Славы Комиссаренко спровоцировала слухи о возможном примирении с комиком

Слава Комиссаренко уже давно выступает на сцене. Он стал популярным комиком. Однако в прошлом году бывший участник «Comedy Баттл» покинул страну. Он стал выступать в Турции и других странах. А не так давно Слава женился. Он в соцсети выложил кадры со своей избранницей Юлией Шашковой.

Однако их счастье было недолгим. Во время медового месяца он узнал, что его супруга утаила важную информацию о своем прошлом. Она работала вебкам-моделью. Артист посчитал это предательством и вскоре с ней развелся.