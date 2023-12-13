Бывшая жена Славы Комиссаренко спровоцировала слухи о возможном примирении с комиком

Слава Комиссаренко уже давно выступает на сцене. Он стал популярным комиком. Однако в прошлом году бывший участник «Comedy Баттл» покинул страну. Он стал выступать в Турции и других странах. А не так давно Слава женился. Он в соцсети выложил кадры со своей избранницей Юлией Шашковой.
Однако их счастье было недолгим. Во время медового месяца он узнал, что его супруга утаила важную информацию о своем прошлом. Она работала вебкам-моделью. Артист посчитал это предательством и вскоре с ней развелся.
Теперь Юлия пытается устроиться в США. Она хочет стать актрисой. А также бывшая жена комика снимает видео для своего влога. Порой она провоцирует новые обсуждения ее жизни. Накануне Шашкова ехала в машине и напела строчки из хита Билли Айлиш «Счастлива как никогда». Слова заинтересовали ее фанатов.
«Ты снова звонил мне пьяный из своего "Мерса". Ехал домой, сев за руль пьяным. Напугал меня до смерти, но я не стала сотрясать воздух. Потому что слушаешь ты только глупых дружков, а меня с тобой ничего не связывает», — так звучит отрывок композиции.
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Многие решили, что так Юлия намекнула, что Комиссаренко пытался к ней вернуться. Сама девушка заверила, что это просто песня. Но фанаты все равно связали пост с расставанием девушки с комиком.
Юлия Шашкова. Фото: соцсети Юлии Шашковой