Актриса из сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова показала себя на фото с мужем в начале романа и 22 года спустя

Валентина Рубцова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «СашаТаня». Также четыре года она была солисткой группы «Девочки». Так как на экране ее мужа играет Андрей Гайдулян, то их в обычной жизни стали воспринимать как пару.

Однако актриса счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Они сыграли свадьбу в 2009 году, когда уже 8 лет были в отношениях. 12 декабря пара отметила годовщину. Звезда выложила редкое архивное фото, которое было сделано в начале их романа.