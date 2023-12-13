Актриса из сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова показала себя на фото с мужем в начале романа и 22 года спустя

Валентина Рубцова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «СашаТаня». Также четыре года она была солисткой группы «Девочки». Так как на экране ее мужа играет Андрей Гайдулян, то их в обычной жизни стали воспринимать как пару.
Однако актриса счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Они сыграли свадьбу в 2009 году, когда уже 8 лет были в отношениях. 12 декабря пара отметила годовщину. Звезда выложила редкое архивное фото, которое было сделано в начале их романа.
На фото Рубцова запечатлена совсем молодая с очень короткой стрижкой и высветленными волосами. Она в летнем платье прильнула к Артуру. Тогда у него были густые темные волосы. Также актриса выложила свежее фото, которое было сделано в ереванском ресторане. Она не побоялась показать лицо без макияжа.
Если сравнить фото, то видно она почти не изменилась, только отрастила темные волосы. А вот ее муж поправился и теперь обладает седыми волосами.
«Познакомились мы с Артуром в снежной Москве в кинотеатре «Прага». Именно поэтому отметить 22 года знакомства решили в солнечной Армении», – написала звезда.
Валентина Рубцова и Артур Мартиросян. Фото: соцсети Валентины Рубцовой
Поклонники осыпали супругов комплиментами. Многие не догадывались, что у Валентины такая крепкая семья. Но некоторые отметили, что не привыкли видеть артистку ни с кем кроме Гайдуляна. Напомним, что у супругов растет дочка София. 1 декабря ей исполнилось 12 лет.