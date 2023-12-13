Клава Кока показала округлившийся живот после отдыха с возлюбленным

Клава Кока уже давно строит карьеру. За последние несколько лет она стала популярной исполнительницей. Ее песни становятся хитами. Артистку можно увидеть на премиях и телевизионных шоу. Обычно она выступает в дерзких нарядах. А в последнее время блондинка устраивает себе выходные, которые проводит с возлюбленным Александром Повериным.

Недавно они уединились на несколько дней в домике за городом. Поклонники тогда решили, что пара решила завести ребенка. Звезда не раз признавалась, что мечтает стать мамой.