Клава Кока показала округлившийся живот после отдыха с возлюбленным

Клава Кока уже давно строит карьеру. За последние несколько лет она стала популярной исполнительницей. Ее песни становятся хитами. Артистку можно увидеть на премиях и телевизионных шоу. Обычно она выступает в дерзких нарядах. А в последнее время блондинка устраивает себе выходные, которые проводит с возлюбленным Александром Повериным.
Недавно они уединились на несколько дней в домике за городом. Поклонники тогда решили, что пара решила завести ребенка. Звезда не раз признавалась, что мечтает стать мамой.
А теперь Клава вернулась домой. Она отреагировала на подозрения в интересном положении. Певица в платье и фартуке занималась уборкой. При этом у нее выпирал округлившийся живот.
Блондинка решила поиронизировать. Дело в том, что на шоу «Натальная карта» ей сообщили, что зачать ребенка она может на холоде. И так как артистка была за городом в заснеженном лесу, то именно это натолкнуло поклонников на подозрения в беременности.
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«После того, как сходила на «Натальную карту» ипровела выходные на морозе. Теперь я домохозяйка и вместо концертов буду исполнять на кухне», – шутя, заявила она.
Фанаты догадались, что Кока побаловалась фотошопом, чтобы утереть нос всем сплетникам.
Клава Кока. Фото: соцсети Клавы Коки