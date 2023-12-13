Лариса Лужина перенесла сердечный приступ

Лариса Лужина является известной актрисой. 13 декабря стало известно, что накануне ей стало плохо. Народной артистке РСФСР родные вызвали врачей. Оказалось, что у нее случился сердечный приступ.
Примечательно, что она жаловалась на перепады давления, проблемы с дыханием и боли в грудной клетке. Медикам удалось стабилизировать ее состояние. У нее наблюдалось нарушение сердечного ритма. Однако от госпитализации звезда отказалась, пишет телеграм-канал Mash.
Добавим, что у Ларисы Анатольевны есть сын Павел, который трудится звукорежиссером в киностудии «Мосфильм». У нее также растут внуки: Даниил, Матвей и Прохор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В копилке актрисы более 60 ролей. Одной из самых ярких ее работ является роль в фильме «Вертикаль», где она снималась с Владимиром Высоцким. Примечательно, что в свои 84 года она продолжает иногда сниматься в кино.