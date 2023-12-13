Лариса Лужина перенесла сердечный приступ

Добавим, что у Ларисы Анатольевны есть сын Павел, который трудится звукорежиссером в киностудии «Мосфильм». У нее также растут внуки: Даниил, Матвей и Прохор.

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В копилке актрисы более 60 ролей. Одной из самых ярких ее работ является роль в фильме «Вертикаль», где она снималась с Владимиром Высоцким. Примечательно, что в свои 84 года она продолжает иногда сниматься в кино.